Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ceza kesildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cezayı yedi. Dereye atık suyun döküldüğü gerekçesiyle 668 bin 667 lira idari ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi, Adyar mevkisinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 lira idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu olumsuzluğun düzeltilmesi için Bakanlık gözetiminde çalışmalar devam ediyor.

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