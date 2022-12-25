﻿Balıkesir Edremit SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Balıkesir Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesine geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

40 yaşını doldurmamış olmak

B sınıfı ehliyet sahibi olmak (iyi derecede araç kullanıyor olmak)

DİĞER HUSUSLAR

1- Temel bilgisayar programlarını Microsoft Office uygulamalarını kullanabilmek

2- Akıl ve beden sağlığı işini yapmasına engel olmaması

3- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı sureti

Tarihçeli yerleşim yeri bilgileri raporu

B sınıfı ehliyet sureti

Sertifika, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi

1 adet fotoğraf İşkur'a kayıtlı olduğunu gösterir belge

Özgeçmiş