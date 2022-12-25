25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Balıkesir Edremit SYDV geçici işçi alacak

Balıkesir Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesine geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 07:17
Takip Et

Balıkesir Edremit SYDV geçici işçi alacak

Balıkesir Edremit SYDV geçici işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Balıkesir Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesine geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

40 yaşını doldurmamış olmak

B sınıfı ehliyet sahibi olmak (iyi derecede araç kullanıyor olmak)

DİĞER HUSUSLAR

1- Temel bilgisayar programlarını Microsoft Office uygulamalarını kullanabilmek

2- Akıl ve beden sağlığı işini yapmasına engel olmaması

3- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı sureti

Tarihçeli yerleşim yeri bilgileri raporu

B sınıfı ehliyet sureti

Sertifika, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi

1 adet fotoğraf İşkur'a kayıtlı olduğunu gösterir belge

Özgeçmiş

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
2
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
3
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
4
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Zehir saçıyor. Soğanı sakın böyle yemeyin
5
﻿Zehir saçıyor. Soğanı sakın böyle yemeyin
﻿Zehir saçıyor. Soğanı sakın böyle yemeyin
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şartel inecek
7
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şartel inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şartel inecek
﻿Manisa Akhisar Belediyesi işçi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi işçi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi işçi alacak
﻿Balıkesir Edremit SYDV geçici işçi alacak
﻿Balıkesir Edremit SYDV geçici işçi alacak
﻿Balıkesir Edremit SYDV geçici işçi alacak
﻿Bilecik SYDV işçi alacak
﻿Bilecik SYDV işçi alacak
﻿Bilecik SYDV işçi alacak
﻿Samsung CNK Kültür İnşaat geçici 1 personel alacak
﻿Samsung CNK Kültür İnşaat geçici 1 personel alacak
﻿Samsung CNK Kültür İnşaat geçici 1 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.