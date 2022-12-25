﻿Balıkesir Edremit SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Balıkesir Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesine geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
40 yaşını doldurmamış olmak
B sınıfı ehliyet sahibi olmak (iyi derecede araç kullanıyor olmak)
DİĞER HUSUSLAR
1- Temel bilgisayar programlarını Microsoft Office uygulamalarını kullanabilmek
2- Akıl ve beden sağlığı işini yapmasına engel olmaması
3- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı sureti
Tarihçeli yerleşim yeri bilgileri raporu
B sınıfı ehliyet sureti
Sertifika, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
1 adet fotoğraf İşkur'a kayıtlı olduğunu gösterir belge
Özgeçmiş
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