Balıkesir Edremit'te zeytin bereketi

ANKA'da yer alan haberde, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından zeytin hasadının sona ermesiyle birlikte zeytinliklerde verimliliğin ve kalitenin artırılması için ağaçlarda bakım çalışması başlatıldı.
Bu kapsamda Güre Mahallesi’nde çalışan belediye ekipleri, ziraat mühendisleri eşliğinde ağaçları hastalıklı dallardan kurtararak uzun ömürlü olmaları için budamaya devam ediyor.
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