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Balıkesir Edremit'te zeytin bereketi

Balıkesir Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zeytin hasadı sonrası zeytin ağaçlarını budama çalışmalarına başladı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 18:09
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Balıkesir Edremit'te zeytin bereketi

Balıkesir Edremit'te zeytin bereketi
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ANKA'da yer alan haberde, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından zeytin hasadının sona ermesiyle birlikte zeytinliklerde verimliliğin ve kalitenin artırılması için ağaçlarda bakım çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Güre Mahallesi’nde çalışan belediye ekipleri, ziraat mühendisleri eşliğinde ağaçları hastalıklı dallardan kurtararak uzun ömürlü olmaları için budamaya devam ediyor.

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