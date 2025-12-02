Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bu kapsamda İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in onayıyla Selehattin Kal getirildi.





Devir teslim töreninde konuşan Murat Demir, Balıkesir’de geçirdiği dönemde eğitim camiasının tüm paydaşlarıyla omuz omuza yürüttükleri çalışmaları, elde ettikleri başarıları ve yarattıkları dayanışma ruhunu vurguladı.





Yeni İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal ise Balıkesir’in köklü eğitim mirasına katkı sunacak olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, eğitim ailesiyle birlikte şehrin eğitim seviyesini daha yukarılara taşımak için var gücüyle çalışacağını söyledi.





Selehattin Kal, Murat Demir’e Balıkesir eğitimine yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.