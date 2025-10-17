Serhat KAYA/Bilecik/Yeniçağ

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İYİ Parti 4. Olağan Kongresi, Metristepe Kongre Merkezi'nde coşkuyla gerçekleşti. Mevcut başkan Yusuf Çırak aday olmayınca, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Ayhan Uçan tek aday olarak başkan seçildi.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayıp, faaliyet raporlarının onaylanmasıyla devam etti. Uçan, partililere hitabında birlik vurgusu yaparak, "Bozüyük'ü daha güçlü kılacak projelere odaklanacağız" dedi.

Yeni yönetimde Fehmi Küpçü, İsmail Kaya gibi isimler yer aldı. Uçan ve kurulu, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alarak resmen göreve başladı. Bu değişim, partinin yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını hızlandırdı.