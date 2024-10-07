Balıkesir Erdek'te denizden çıkanlar şok etti! Denizi sanayiye çevirmişler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir Erdek'te denizden çıkanlar şok etti! Denizi sanayiye çevirmişler

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Erdek Limanı'nda ODTÜ'lü dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dip temizliği, deniz dibindeki çevre kirliliğinin boyutlarını gözler önüne serdi.

Temizlik çalışmaları sırasında suyun altından çöp konteynerleri, su deposu, çeşitli boyutlarda araba lastikleri, naylon brandalar, yüzlerce cam ve plastik şişe, plastik sandalyeler, koltuklar, mutfak eşyaları (tabaklar, bardaklar, tencereler, çatal, kaşık ve bıçaklar), radyo ve teypler, cep telefonları, mikserler, giyim eşyaları (tişörtler, çizmeler) ve cüzdanlar çıkarıldı.

Bu eşyalar, liman sahilinde gezinen vatandaşların ilgisine sunulurken, liman dibinden çıkarılan atıklar çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı. Temizlik sonrası yapılan açıklamalarda, denizlerin korunması ve çevre bilincinin artırılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Vatandaşlar, deniz diplerinden çıkan bu tür atıkları gördüklerinde gözlerine inanamadı. Yetkililer, denizlerin temiz tutulması gerektiğini ve liman çevresine daha dikkatli davranılması gerektiğini belirtti.

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