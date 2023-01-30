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Kazdağları'ndan geçen kara yolunda yoğun sis etkili oluyor

Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisindeki Kazdağları'ndan geçen kara yolunda yoğun sis ulaşımı etkiledi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:04
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Balıkesir ile Çanakkale sınırlarındaki Kazdağları'ndan geçen kara yolunda yoğun sis ulaşımı etkiliyor

Kazdağları'ndan geçen kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
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Edremit ile Yenice ilçeleri arasında seyahat eden sürücüler, güzergahta bulunan Gülsüm Ana, Hanlar, Deve Boynu mevkilerinde oluşan yoğun sis nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Bazı sürücüler ise flaşörlerini ve farlarını açarak trafikte seyrediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinin Kalkım beldesini bağlayan kara yolunda görüş mesafesi sis nedeniyle yer yer 10 metreye kadar düşüyor.

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