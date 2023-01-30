Kazdağları'ndan geçen kara yolunda yoğun sis etkili oluyor

Edremit ile Yenice ilçeleri arasında seyahat eden sürücüler, güzergahta bulunan Gülsüm Ana, Hanlar, Deve Boynu mevkilerinde oluşan yoğun sis nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Bazı sürücüler ise flaşörlerini ve farlarını açarak trafikte seyrediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinin Kalkım beldesini bağlayan kara yolunda görüş mesafesi sis nedeniyle yer yer 10 metreye kadar düşüyor.