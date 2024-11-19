Balıkesir kırmızı palmiye böceği için alarma bastı!

Teknik ekibin incelemesi sonrası site içi yol kenarı, peyzaj alanları ve yol refüjlerinde gelen şikayetlerin incelenmesi sonucunda, palmiye ağaçlarının öz kısmının kuruması ve yapraklarının normal olmaması nedeniyle mücadelenin şart olduğunun altı çizildi.

Yönetmelik gereği mücadele, ruhsatlı ilaç, kesim, nakliye, imha ve her türlü masrafın site yönetimi yada tüzel kişiliklerde ise sorumluluk alanına giren kurumların dikkati çekilerek resmi yazıları yazıldı.

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Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Bakanlığın talimatları gereği tespit edilen palmiyenin gerekli insan, bitki, çevre ve bina tedbirlerinin alınarak kesimin yapılmasının da mutlaka zaruri olduğu sorumlularına yapılan denetimlerle de aktarıldığı öğrenildi.