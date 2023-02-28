﻿Balıkesir merkezli üç ilde dolandırıcılık operasyonu. 5 kişi tutuklandı

Balıkesir merkezli üç ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

Erdek ilçe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, internet üzerinden iletişim kurdukları kişilere otomobil parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca takip ettikleri şüphelileri yakalamak için eş zamanlı çalışma başlattı. Balıkesir, Ankara ve Bursa'da 250 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 8 zanlı, 10 ekip 100 personelin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1150 dolar, 11 akıllı telefon, 14 SİM kart, 6 hard disk, 2 flaş bellek, 1 laptop ele geçirildi. (AA)