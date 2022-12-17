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’Yeşil reçete’ operasyonunda tutuklu sayısı 5’e yükseldi

Balıkesir merkezli 3 ilde düzenlenen ’Yeşil reçete’ operasyonunda tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 22:25
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Balıkesir merkezli operasyonda tutuklu sayısı beşe yükseldi

’Yeşil reçete’ operasyonunda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
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Balıkesir’in Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi’nde yeşil reçeteyle satılan ilaçlarla yakalanan 1 kişinin ifadesinden yola çıkan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. 

Aralarında hastane çalışanı ve eczacıların da olduğu şüphelilerin, yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi. Balıkesir merkezli İstanbul ve Kilis’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda; ’kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık’, ’uyuşturucu madde ticareti’, ’resmi belgede sahtecilik’, ’özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

 Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 12 bin 400 ağrı kesici niteliğinde hap, 300 enjeksiyonlu çözelti içeren kan sulandırıcı niteliğinde enjektör, 146 sentetik ecza hap, 1,78 gram esrar, 0,57 gram metamfetamin, 11 cinsel içerikli hap, 5 cinsel içerikli jel, 3 sahte fatura, 16 tabanca fişeği, dijital materyaller ve not kağıtları ele geçirildi.

TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi sekreter şefi Mehmet Gençtürk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İşlemleri süren 5 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Beyin, sinir ve omurilik cerrahı Haluk Erdem, tıbbi sekreter Kader Çınar (42) ile eczacı kalfası olarak çalışan Taner Güzel (29) ve Uğur Çalık (22) da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kalfa Yücel A. (38) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyona ilişkin tutuklu sayısı, 5’e yükseldi. (İHA)

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