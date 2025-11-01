10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremden 2.5 ay sonra Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 27 Ekim'de yine aynı büyüklükteki bir deprem meydana geldi. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; Balıkesir Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 6.79 km olarak belirtildi.

SABAH TESADÜFÜ

Artçı depremlerin 4 büyüklüğünün üstündekilerin sabah saatlerine tesadüf etmesi ise dikkat çekiyor. Balıkesir’in Sındırgı'da 30 Ekim'in 08.28 sıralarında 3.5, 31 Ekim'de 07.18’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği AFAD verilerin görüldü.

