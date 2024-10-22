Balıkesir’de 101. yıl Cumhuriyet Koşusu yapıldı

Burhaniye ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen 101. yıl Cumhuriyet Koşusu ilgi gördü. 101. yılda 101 Atlet Koşuyor projesi dâhilinde düzenlenen yol koşusuna yaklaşık 150 atlet katıldı.



TÖREN SONRASI OYUNLAR OYNANDI

Ören Mahallesi Altınyol Caddesinde toplanan atletler, küçük erkekler, küçük kızlar ile genç erkekler ve genç kızlar kategorisinde yarıştı. Takım halinde yapılan yarışların yanı sıra ferdi koşanlarda oldu. Atletler başlangıç noktasına minibüslerle götürülürken, ambulans da yarış alanında görev yaptı. Yarışlarda büyük heyecan yaşanırken, dereceye girenlerin ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan tarafından verildi. Madalya ve kupalarını alan atletler, toplu fotoğraf çektirirken, törenin sonunda erik dalı oynandı.