Balıkesir’de 17 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri hakkında kesinleşmiş 17 yıl 15 gün hapis cezası olan S.E. isimli şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Savaştepe İlçe Emniyet Amirliği tarafından koordineli yapılan çalışmada; Savaştepe ilçesinde saklandığının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon neticesinde S.E. adlı şahıs ormanlık alanda yakalandı. Operasyonla yakalanan S.E. çıkarıldığı adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından Kepsut L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.