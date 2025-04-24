Balıkesir’de 29 firari yakalandı!

Kaynak: İHA
Balıkesir’de 29 firari yakalandı!

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Hapis cezası bulunan 29 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-19:00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 106 ekip, 338 personel ile birlikte operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlar sonucunda 05-10 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 27 şahıs, ifadeye yönelik aranan 26 şahıs olmak üzere toplam 55 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilen şahıslardan hapis cezası bulunan 29 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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