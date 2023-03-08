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Balıkesir'de 36 şüpheli şahıs yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 36 şüpheli şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:28
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Balıkesir'de 36 şahsa organize suç operasyonu

Balıkesir'de 36 şüpheli şahıs yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 36 şüpheli şahsı gözaltına aldı. 

Jandarma ekipleri operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak motorin, tarihi eser ve ateşli silahlar ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 60 adet sentetik uyuşturucu hap, 114 gram metamfetamin, 115 gram kubar esrar, 19 adet tarihi sikke, 25 adet kazı malzemesi, 4 bin 900 litre motorin, 11 adet senet, 3 adet cep telefonu, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 475 adet fişek ve suçtan elde edilen 54 bin 600 lira ele geçirildi. Olaylara karışan 36 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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