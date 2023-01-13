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5 böbrekli adam

Böbrek yetmezliği sebebiyle iki kez nakil yapılan ve ikisi sağlıklı 5 böbrekle yaşamını sürdüren adam, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle iki böbreğinin alınmasının ardından yeniden sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 16:54
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Balıkesir'de 5 böbrekli adam

5 böbrekli adam
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İHA’nın haberine göre; Balıkesir'de oturan ve çocuk yaşta kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan 36 yaşındaki Cafer Gürbüz, 2002 yılında Ege Üniversitesi Hastanesinde nakil operasyonu geçirdikten sonra 3 böbrekle yaşamına devam etti.

Bu böbreğinin de işlevini yitirmesinin ardından 2019'da 2 yaşındaki bir bebeğin böbrekleriyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeniden nakil olan Gürbüz, ikisi sağlıklı 5 böbrekle hayatını devam ettirdi.

İdrar yolu enfeksiyonu nedeniyle tekrar üniversite hastanesinde tedaviye alınan hastanın, yeni böbreklerinin zarar görmemesi için doğuştan itibaren kendisinde olan iki böbreği alındı.

3 böbrekle yaşamını devam ettiren Gürbüz, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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