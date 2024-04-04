Balıkesir'de 7 partiyi geride bıraktı. Kopya Ahmet Akın ne kadar oy aldı?

CHP’nin AK Parti’den aldığı büyükşehirlerden olan Balıkesir’de, yerel seçim öncesinde CHP’nin adayı Ahmet Akın’la aynı ad ve aynı soyada sahip, seçimle ilgili hiçbir kampanya yapmayan ‘gizemli’ bir bağımsız aday gündeme gelmişti.

Balıkesir’de yerel seçim öncesinde, seçimi kazanan CHP adayı Ahmet Akın’la hem ad hem soyadı benzerliğine sahip olan, hiçbir siyasi çalışma yürütmeyen ‘bağımsız’ aday Ahmet Akın, 2 bin 304 oy alarak yüzde 0,29 oy oranına ulaştı. Bağımsız Ahmet Akın, bu sonuçla Balıkesir’de Memleket Partisi, BTP, DSP, Vatan Partisi, TKP, EMEP, HÜDA PAR gibi birçok partiyi geride bıraktı.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin AK Parti’den aldığı büyükşehirlerden olan Balıkesir’de, yerel seçim öncesinde CHP’nin adayı Ahmet Akın’la aynı ad ve aynı soyada sahip, seçimle ilgili hiçbir kampanya yapmayan ‘gizemli’ bir bağımsız aday gündeme gelmişti.

CHP’li Ahmet Akın, seçmenin kafasını karıştırmak için kendisiyle aynı ad ve soyada sahip Ahmet Akın’ın bağımsız aday olmasının sağlandığını belirterek "Korkudan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdular. Ahmet Akın isminde bağımsız bir aday çıkardılar. Balıkesir’i beş senedir yöneten iktidar temsilcileri tarafınca kurulan bu kirli tezgâh sebebiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye seçimlerinde iki tane Ahmet Akın var. Biri CHP’nin logosunun altında ben olacağım. Diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın. Bu tezgâhı kurgulayanlar, ‘Ahmet Akın kazanıyor, geliyor. Entrikayla yalanla onun seçimi almasını engellemeye çalışalım’ diye düşünüyorlar" diye konuşmuştu.