Balıkesir’de ağustosta 3 bin 69 konut satıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de ağustosta 3 bin 69 konut satıldı

Balıkesir'de Ağustos ayında TÜİK verilerine göre 3 bin 69 konut satışı yapıldı.

Balıkesir'de ağustosta TÜİK verilerine göre 3 bin 69 konut satışı gerçekleşti. Ağustos ayında Türkiye genelinde 134 bin 155 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 69 konut satıldı. Türkiye genelinde ise konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. TÜİK" ten yapılan açıklamanın devamında satış sayılarına göre İstanbul'da 19 bin 467 konut satışı ve Ankara'da 12 bin 496 satış, İzmir'de 7 bin 44 konut satışı yapıldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 116 satış ile Bayburt, Hakkari 53 konut ile Ardahan'da ise 93 satış oldu."

Balıkesir’de ağustosta 3 bin 69 konut satıldı

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