Balıkesir'de boş baraka alevlere teslim oldu

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, barakanın alevler içinde kalmasına neden oldu. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, hızla olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda, baraka kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediyor.