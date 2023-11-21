Balıkesir’de denize atık boşaltan belediye vidanjörü kameraya yakalandı

Balıkesir’de Çevre Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logolu bir vidanjör denize içeriği henüz bilinmeyen atık sıvı boşaltırken görüntülendi. Kamerayı fark eden şahıs hemen olay yerinden kaçtı.