Balıkesir’de denize atık boşaltan belediye vidanjörü kameraya yakalandı

Kemal Özgüler / Balıkesir - Yeniçağ
Balıkesir’in Burhaniye İlçesi İskele Mahallesi'nde üzerinde Çevre Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan bir vidanjör denize atık sıvı boşaltırken görüntülendi.
Atık sıvının içeriğinin ne olduğu bilinmiyor.
KAYDA ALINDIĞINI FARKEDİNCE HEMEN KAÇTI
İddiaya göre kayıt altına alındığını fark eden sürücü boşaltımı yarıda bırakarak bölgeden uzaklaştı. Denize dökülen atığın köpürdüğü ve yüzeyde tabaka halinde kaldığı gözlendi.
Bölgedeki çevre örgütleri görüntülerle ilgili yetkili mercilerden açıklama beklediklerini belirterek, vatandaşların bu tür olaylarla karşılaştıklarında kayıt altına almalarını istedi.