Flaş... Flaş... Balıkesir'de deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 9,74 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı'na konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.