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Flaş... Flaş... Balıkesir'de deprem oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Vali Hasan Şıldak, bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:10
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Balıkesir'de deprem oldu

Flaş... Flaş... Balıkesir'de deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 9,74 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı'na konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.

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