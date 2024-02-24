Balıkesir’de durdurulan araçtaki şahıs uyuşturucu cephanesi çıktı

Kaynak: İHA
Balıkesir’de durdurulan araçtaki şahıs uyuşturucu cephanesi çıktı
Balıkesir’in Manyas İlçesi’nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin durdurulan aracında, 1139 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan başlatılan “Takipli KOM Faaliyeti” şüphelilerinden V.T. ve S.T. nin, İzmir’den temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, Manyas’a getireceğine yönelik edinilen bilgi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Yapılan plaka tanıma sistemi takibi neticesinde, 35 AL 2555 plakalı araç ile İzmir’den Balıkesir istikametine seyir halinde oldukları belirlenen şüpheliler, Manyas-Gönen Karayolu üzerinde oluşturulan yol kontrol noktasında durduruldu.

Araçta ve şüpheli şahısların üstünde yapılan arama sonucunda, 1139 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden V.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, şüpheli S.T. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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