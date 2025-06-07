Balıkesir'de engerek mesaisi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de engerek mesaisi

Balıkesir'de zehirli bir tür olan engerek yılanı gördüklerini söyleyen vatandaşların itfaiyeye haber vermesi ile ekipler engerek mesaisi başlattı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde eski bir su deposunda engerek yılanı görüldü. Mahalle sakinlerinin durumu mahalle muhtarı Abdullah Batur'a bildirmesi üzerine, muhtar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede ilk fark edilen yılanın yanı sıra aynı bölgede iki engerek yılanı daha bulunduğunu tespit etti. Zehirli türler arasında yer alan engerek yılanlarının tehlike oluşturmaması için dikkatli bir çalışma başlatan ekipler, yılanları çuvallara koyarak güvenli bir şekilde bölgeden aldı.

Ekipler yılanları yerleşim alanlarından uzak, uygun bir doğal yaşam alanına bırakmak üzere köyden ayrıldı.

Balıkesir'de engerek mesaisi

Balıkesir'de engerek mesaisi

Balıkesir'de engerek mesaisi

Son Haberler
AKP DEM'le bayramlaştı!
AKP DEM'le bayramlaştı!
İsrail, Gazze’de sivillere saldırmaya devam ediyor
İsrail, Gazze’de sivillere saldırmaya devam ediyor
İclal Aydın'dan aşk itirafı! Bakın kalbini kime kaptırmış
İclal Aydın'dan aşk itirafı! Bakın kalbini kime kaptırmış
Bayramın ikinci günü Boğaz’ın keyfini çıkardılar
Bayramın ikinci günü Boğaz’ın keyfini çıkardılar
Gürsel Tekin Türkiye'nin ekonomi gerçeğini 3 kelimeyle özetledi. "Ülke yangın yerine döndü"
Gürsel Tekin Türkiye'nin ekonomi gerçeğini 3 kelimeyle özetledi. "Ülke yangın yerine döndü"