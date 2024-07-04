Balıkesir'de feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Balıkesir'deki trafik kazasında 2 kişi öldü 6 kişi de yaralandı.

Feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, ağaca çarpan bir otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti ve altı kişi yaralandı.

Kazada, araç içerisinde bulunan Özlem Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşegül Aksoy da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Medine Aksoy'un (29) yönetimindeki 10 ADH 380 plakalı otomobilin, Bigadiç'in Emek Mahallesi TOKİ girişinde kontrolünü kaybederek ağaca çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın haber verilmesi üzerine, olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralananlar arasında; sürücü Medine Aksoy, iki yaşındaki İkra, altı yaşındaki Ömer Emin, dört yaşındaki Taha, seksen yaşındaki Ayşe Avcı, bir yaşındaki Ayşegül Aksoy ve yedi yaşındaki Yusuf Aksoy bulunuyordu.

Yaralılar, Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere sevk edildi ve Ayşegül Aksoy dışındaki altı yaralının tedavisine devam edildiği bildirildi.

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