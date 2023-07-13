Balıkesir'de hafif ticari araç kamyonete çarptı: 1 ölü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Hasan Otçu'nun (62) kullandığı 10 PG 035 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir - Bandırma kara yolunun Aksakal mevkiinde önünde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 PP 053 plakalı kum yüklü kamyonete çarptı.
Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede Otçu'nun olay yerinde can verdiği anlaşıldı.
Otçu'nun cenazesi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.