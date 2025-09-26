Balıkesir’de Huzur Operasyonu! 5 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir il genelinde polis ekipleri Asayiş ve Trafik huzur operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli suçlardan dolayı aranan 5 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri il genelinde Asayiş ve Trafik huzur operasyonu düzenlendi.

96 EKİP, 291 PERSONELLE HUZUR OPERASYONU

Yapılan operasyonda 2 bin 168 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken 4 kişiye adli yönden işlem yapıldı.

2 şahsın üzerinde 1 kuru sıkı tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. Huzur operasyonlarında 269 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenirken, 2 işyerinde kumar oynatmak suçundan adli işlem yapılırken, Trafik ekipleri 796) aracı denetlenmiş, 73 Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 13 araç trafikten men edildi.

