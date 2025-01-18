Balıkesir’de huzur operasyonu! Bin 123 kişinin sorgusu yapıldı

Kaynak: İHA
Balıkesir’de huzur operasyonu! Bin 123 kişinin sorgusu yapıldı

Balıkesir’de 250 polisin kent içinde yapmış olduğu asayiş denetiminde bin 123 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Aranan 10 şüpheli kişinin yakalandığı denetimde suç aleti uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulama kapsamında Edremit genelinde mahalleler, parklar, bahçeler, meydanlar ve umuma açık yerlerde yoğun önlemler alındı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda Şok Asayiş ve Trafik Uygulaması yapılarak, toplamda bin123 şahıs sorgulandı ve 10 aranan şahıs yakalandı.

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Denetimlerde 116 gram metamfetamin, 8 gram bonzai, 6 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe aparatları ve toplam 4 bin 250 TL değerinde farklı para birimleri ele geçirildi. Ayrıca, 6136 SKM kapsamında değerlendirilmek üzere 2 adet bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Umuma açık iş yerleri denetimleri sırasında 30 işyeri kontrol edildi ve bir tekel işletmesine "yönetmelikte belirtilen saatler dışında alkol satışı yapmak" nedeniyle idari işlem uygulandı.

Ayrıca, 69 araç kontrol edilirken 8 araca toplam 64 bin 556 TL ceza kesildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerine aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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