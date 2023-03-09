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İnternetten pulluk aldı. Çiftçi 18 bin lira dolandırıldı

İnternet üzerinden tarım aleti satışı yapmak bahanesiyle Manyaslı çiftçiyi 18 bin lira dolandırdılar.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:53
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Balıkesir'de internetten pulluk satın alan çiftçi dolandırıldı

İnternetten pulluk aldı. Çiftçi 18 bin lira dolandırıldı
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İHA

Balıkesir'in Manyas'ın Çakırca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Metan (58), internet üzerinden pazarlaması yapılan pulluk almak için anlaştığı kişi tarafından dolandırıldığını iddia ederek Cumhuriyet Savcılığına başvurduğunu söyledi.

İddiaya göre, Mustafa Metan'ın oğlu Feyzullah Metan internette bir pulluk pazarlayan bir kişi gördüğünü, onu alması için babasına söylediğini ancak ödeme yapılmasına rağmen pulluğun gelmediğini ve sonrasında şahsa bir türlü ulaşamadıkları belirtildi.

Mustafa Metan açıklamasında, "Bizim pulluk ihtiyacımız vardı. Oğlan internette dolaşırken bir reklam görmüş, biz bu reklamı veren Aydın-Söke ilçesinden Ö.C. ile telefonundan görüştük. Beşli pulluğa 20 bin lira fiyat koymuştu. Biz pazarlık ile 19 bin liraya anlaştık. Bize nakliye için yardımcı olacağını söyledi, daha sonra arayarak Bandırma'ya yük çıktığını, pulluğu da bu araçla göndereceğini ancak nakliye için sözde nakliyeci M.A.'nın bu iş için 2 bin lira istediğini söyledi. Ben de madem 'Sen pullukları bize 18 bine bırak, nakliye ile 20 bin liraya bize mal olsun' dedim, nazlanarak kabul etti. Çünkü normalde pullukların piyasa değeri 35-40 bin lira, hani biz sıkışık herhalde bu fiyata satıyor diye düşündük. Bize Ö.C. IBAN numarasını gönderdi, oğlan bana 'Baba belki hastası vardır, gönderelim' dedi. Biz de parayı gönderdik. Ancak daha sonra hem satıcı Ö.C.'nin hem de sözde nakliyeci M.A.'nın telefonlarına ulaşamadık. Dolandırıldığımızı anlayınca Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulunduk. Bizi dolandırdılar, başkalarını dolandırmasınlar." dedi.

 

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