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Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı   

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlarda toplam 45 şüpheli şahsı yakaladı.   

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 20:21
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Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu 

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı   
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Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Balıkesir il geneli ve Dursunbey ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aramalarda 692 adet sentetik uyuşturucu hap, 41 gram metamfetamin, 246 gram kubar esrar, 30 gram skunk, 30 kök kenevir bitkisi, 4 adet tarihi eser, 40 adet çalıntı akü, bin 322 litre kaçak içki, 3 bin adet dolu makaron, 1 adet tabanca ve 9 adet fişek ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda toplam 45 şahıs gözaltına alındı. (İHA)

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