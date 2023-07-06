Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için arama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.

Arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi de destek veriyor.

Ekipler, arama çalışmalarını su kuyuları ve dere yataklarında yoğunlaştırdı.

Çalışmalara katılan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de kuyu aramalarında oluşabilecek gaz sıkışmalarını kontrol ederek diğer ekiplerin kuyuya güvenli şekilde inmelerine olanak sağlıyor.

Çevredeki mağaralarda da geniş çaplı arama çalışmaları yapan ekipler, şu ana kadar Berzeg'e ait herhangi bir ize ulaşamadı.

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