Balıkesir’de lavanta kapısı projesi hayata geçti

Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'ın verdiği takım çalışması dersi kapsamında, Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri Ceyda Yılmaz, Kübra Nur Köse, Zehra Ordu, Bircan Asan, Ceren Nazlı Özdoğan ve Selmin Hocaoğlu tarafından "BUBFA ile lavanta kapısı" projesi gerçekleştirildi.

Proje dahilinde, öğrenciler geri dönüşüm poşetlerinden ürettikleri lavanta çiçekleriyle fakülte bahçesinde bir "Lavanta Kapısı" inşa etti. Bu projenin temel amacı, hem üniversite öğrencilerine hem de yerel halka geri dönüşüm bilincini aşılamak ve lavantanın çevreye katkılarını vurgulamaktı. BUBFA Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Son yıllarda lavantalar, estetik ve parfüm sanayisinin yanı sıra tarım ve sağlık alanlarında da önemli hale gelmiştir. Bölgesel kalkınmayı desteklemek ve lavanta üretimini teşvik etmek amacıyla bu projeyi başlattık. 'BUBFA ile Bilgilen Lavanta ile Tazelen' mottosuyla ilerlediğimiz bu projede lavanta hakkında bilgi vererek farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu özverili çalışmalarından dolayı öğrencilerimi kutlarım."