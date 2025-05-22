Balıkesir’de metruk binada yangın: 1 kişi ve 1 köpek öldü

Kaynak: DHA

Balıkesir'de 3 katlı metruk binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 60 yaşındaki Mustafa Uzun ve bir köpek hayatını kaybetti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi'ndeki 3 katlı metruk bir binada çıktı. İddiaya göre, binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında binada kontrol yapan itfaiye ekipleri, bir kişinin ve bir köpeğin öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yangında ölen kişinin balıkçılık yaptığı öğrenilen Mustafa Uzun olduğu belirlendi. Uzun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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