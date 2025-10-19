Cumhuriyet Meydanındaki törende Muhtar Derneği Başkanı Hasan Dayı, Ören Mahalle muhtarı İlker Kurt ve Öğretmenler Mahallesi muhtarı Nesrin Yıldırım ile birlikte anıta çelenk koyarken, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Ören Mahalle muhtarı İlker Kurt günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı da şemsiye altında okudu. Törene katılanlar, belediyenin gölgeliğinin ve şemsiyelerin altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Katılımcılara teşekkür eden Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, "Bu gün burada biz muhtarlar için büyük önem taşıyan çok özel bir günü kutlamak için bir araya geldik. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun. Hepinizi en içten duygularımla saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Öncelikle, hafta sonu olmasına rağmen bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu gün biz muhtarlar için sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda bir hatırlama ve hatırlatma günüdür. Çünkü muhtarlık sadece bir görev değil bir gönül meselesidir. Muhtar halkın içinden çıkan devlet ile vatandaş arasında köprü kuran kişidir" dedi. Muhtar Günü kutlama törenine Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile başkan yardımcısı avukat Ayten Tuna, Jandarma komutanı yarbay Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.