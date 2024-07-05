Balıkesir'de orman yangını

Kaynak: DHA
Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çamköy Mahallesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çamköy Mahallesinde saat 14.45 sıralarında başlayan yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 1 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu saat 19.50'de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Öte yandan Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Konakpınar ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Ulus Mahallelerinde yıldırım sebebiyle çıkan orman yangınları da karadan yapılan kısa müdahaleler ile beraber çok büyümeden söndürüldü. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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