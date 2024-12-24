Balıkesir'de patlayan fabrika 'şaibeli' çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'de patlayan fabrika 'şaibeli' çıktı!

Gelecek Partisi kurucu üyesi Abdullah Güzeldülger, Balıkesir’de patlayan mühimmat fabrikasının şaibeli olduğunu iddia etti. Güzeldülger, “Fabrika el konulan FETÖ şirketleri arasındaydı” dedi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş.'de bu sabah meydana gelen patlamada 12 işçi yaşamını yitirdi.

10'un üzerinde bölümden oluşan ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş. fabrikasında yaklaşık 630 işçinin çalıştığı biliniyor.

Günlük üretim yapılan malzemelerin depolandığı fabrikada yaşanan patlamanın, bu alanlara ne kadar yakın olduğu bilinmezken yetkililer yeni bir patlama olması riskine karşı önlemlerin alındığını öne sürdü.

Üretimin durdurulduğu fabrikada bomba imha ekiplerinin de çalışma yaptığı belirtildi.

Ölen işçilerinse yeni işe girenler olduğu söyleniyor.

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