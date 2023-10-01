Balıkesir'de polis ve Jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarmanın 619 personelin katılımı ile il genelinde ayrı ayrı yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 6 bin 546 şahsa kimlik kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alındı. Ekipler ayrıca işyeri ve otolarda da arama yaptılar.

KAYNAK: İHA
Balıkesir'de polis ve Jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 619 personelin katılımı ile "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak yapılan 'Huzur' operasyonları dahilinde Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde- Açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, Dernek ve Kurum Lokalleri, Sosyal Tesisler, Kafe, Kafeterya, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun Yerleri ve Trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında olmak üzere genelinde yapılan Şok Asayiş ve Trafik Uygulamasında; 6 bin 546 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alındı.

aw042967-03.jpgYapılan aramalarda, 4.61 Gr metamfetamin maddesi yakalandı. Ayrıca kapalı alanda sigara içen 6 şahsa idari işlem yapıldı. Polis ve Jandarma ekipleri ayrıca 799 Umuma Açık yer, Park, Bahçe, Meydan, Alan, Metruk yerler, denetlenmiş ve kontrol edilmiş, bin 605 Araç denetlenmiş, 222 Araç sürücüsüne toplam: 317 bin 140 TL idari para cezası uygulanırken, 39 Araç trafikten men edildi.

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