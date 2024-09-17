Balıkesir’de silahlı saldırı: 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de silahlı saldırı: 6 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde özel bir hastanenin yakınındaki çay bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde özel bir hastane yakınındaki bir çay bahçesinde silahlı saldırı gerçekleşti, olayda 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Hüseyin A., çay bahçesinde oturduğu sırada F.E. tarafından 10 el ateş edilerek vuruldu. Hüseyin A., sağ kolu, bacağı ve göğüs bölgesinden yaralanırken, seken kurşunlar çay bahçesinde oturan diğer beş kişiye de isabet etti. Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A., ve Safiye K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinin yakınındaki Edremit Özel Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin A.'nın durumunun kritik olduğu, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak kaçan saldırgan F.E.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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