Balıkesir’de sokak hayvanları çok şanslı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Otobüsü, ilçe ilçe gezerek bugüne kadar yaklaşık 10 bin sokak hayvanına tedavi ve aşılama hizmeti sundu.

Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan bu otobüs, burada onlarca sokak hayvanına hizmet verdi.

Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Otobüsü her gün farklı bir ilçeye giderek, 20 ilçedeki sokak hayvanlarına hizmet sağlıyor. Burhaniye'de Cumhuriyet Meydanı'na park eden otobüs, çok sayıda kedi ve köpeğe tedavi ve aşı uyguladı. Vatandaşlar bu hizmetten memnuniyetlerini dile getirirken, görevliler de hizmetin tüm ilçelerde devam edeceğini belirtti. Köpeğini aşılatan Murat Kırbıyık, "Bu hizmetin bize kadar gelmesi çok sevindirici. Köpeğimizin iç ve dış parazit aşılarını yaptırdık. Sevimli hayvan dostu veterinerlere ve bu hizmeti bize sunan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok önemli bir hizmet. Özellikle tüm hayvanları kapsaması da çok güzel. Çünkü birçok kedi ve köpeğin buna ihtiyacı var," dedi. Veteriner Sağlık Teknikeri Ahmet Başaranel ise şunları söyledi: "Can dostlarımıza sokakta hizmet veriyoruz, yerinde hizmet sağlıyoruz. Balıkesir'in 20 ilçesini dolaşarak sokak hayvanlarının hem aşılarını hem de tedavilerini yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bu durumdan çok memnun. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu güne kadar yaklaşık 10 bin can dostumuzun tedavi ve aşılamasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." Kedilerini aşılatan Ayşe Yüksel de, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti getirdi. Sokak hayvanlarımızın aylık bakımlarını, temizliklerini yaptırıyoruz. Hizmeti sunanlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Akın'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu hizmet hem bizim hem de hayvanlarımızın sağlığı açısından çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum," diye konuştu.