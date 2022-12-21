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Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

Balıkesir’de düzenlenen operasyonda 2 adet Roma Dönemine ait mermer sütun ele geçirilirken, bir de kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 09:11
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Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser operasyonu
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin aracında yapılan aramada, 2 adet Roma Dönemine ait mermer sütun ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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