Balıkesir’de tarihi ev alev alev yandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde tarihi bir ev alev alev yandı. Yangın sırasında evin boş olduğu ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Balıkesir’de tarihi ev alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Ebubekir Mahallesi 146. Sokak’ta meydana geldi. Eski evlerin yoğun olduğu bölgede dumanları gören büyük panik yaşarken durum hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Havran Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

aw050044-03.jpgÜst kattan dışarı çıkan alevler büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek söndürdü. Yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kimsenin bulunmadığı ancak eski eşyaların bulunduğu ileri sürülen evde çıkan yangının elektrik kontağından olabileceği ileri sürüldü.

aw050044-02.jpg Polisin kundaklama olabileceği yönünde yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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