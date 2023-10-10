Balıkesir’de tarihi ev alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Ebubekir Mahallesi 146. Sokak’ta meydana geldi. Eski evlerin yoğun olduğu bölgede dumanları gören büyük panik yaşarken durum hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Havran Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Üst kattan dışarı çıkan alevler büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek söndürdü. Yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kimsenin bulunmadığı ancak eski eşyaların bulunduğu ileri sürülen evde çıkan yangının elektrik kontağından olabileceği ileri sürüldü.

Polisin kundaklama olabileceği yönünde yangınla ilgili incelemesi sürüyor.