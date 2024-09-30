Balıkesir'de taziye yolunda kaza! 2 ölü! 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de taziye yolunda kaza! 2 ölü! 1 yaralı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobil şarampole düştü. Kazada sürücü Mehmet Meten yaralandı, eşi Neriman Meten ile kız kardeşi Ümmühan Balcan hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Manyas ilçesi Bozbayır mevkisinde oldu.

Kırsal Çakırca Mahallesi'nden, Dereköy Mahallesi'nde bir yakınlarının taziyesine gitmek için yola çıkan Mehmet Meten'in kullandığı 10 TD 986 plakalı otomobil, virajda şarampole düştü.

Mehmet ve eşi Neriman Meten yaralanırken, sürücünün kız kardeşi Ümmühan Balcan ise hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Neriman Meten de yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

ÇOK SAYIDA HASARLI KAZAYA KARIŞMIŞ

Sürücü Mehmet Meten'in daha önce de çok sayıda hasarlı trafik kazasına karıştığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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