Balıkesir'de temel kazısından çıktı. Gören gözlerini ovuşturdu

Sakarya Gazetesi'nin haberine göre, Erdek'in Sahil Mahallesi'nde bir evin temel kazasına başlandı. Toprağı deviren işçiler, tarihi bir yapıyı fark etti. Hemen evin sahibinin yanına giden işçiler durumu anlattı. Ev sahibiyle birlikte tekrar kazı yapılan alana dönen işçiler, yapının çok eski zamanlardan kalma olabileceğini ileri sürdü.

Ev sahibi durumu Bandırma Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Belirtilen adrese gelen arkeologlar yapıyı rahatça inceleyebilmek için alanı esere zarar vermeden alanı genişletti. Eserin bir yapının duvarı olduğunu belirledi.

Bandırma Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkarılan tarihi duvarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.