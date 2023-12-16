Balıkesir'de temel kazısından çıktı. Gören gözlerini ovuşturdu

Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'de temel kazısından çıktı. Gören gözlerini ovuşturdu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evin temel kazısını yapan işçiler devirdikleri toprağın arasında tarihi bir duvara rastladı. Olay yerine akın eden vatandaşlar gözlerini ovuşturup "Hayal değil gerçek" yorumunu yaparken, arkeologlar alanı kazarak genişletti.

Sakarya Gazetesi'nin haberine göre, Erdek'in Sahil Mahallesi'nde bir evin temel kazasına başlandı. Toprağı deviren işçiler, tarihi bir yapıyı fark etti. Hemen evin sahibinin yanına giden işçiler durumu anlattı. Ev sahibiyle birlikte tekrar kazı yapılan alana dönen işçiler, yapının çok eski zamanlardan kalma olabileceğini ileri sürdü.

Ev sahibi durumu Bandırma Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Belirtilen adrese gelen arkeologlar yapıyı rahatça inceleyebilmek için alanı esere zarar vermeden alanı genişletti. Eserin bir yapının duvarı olduğunu belirledi.
Bandırma Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkarılan tarihi duvarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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