Balıkesir’de tepki çeken atama sonrası bakanlıktan açıklama geldi

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak çalışan Aynur Tuncar’ın Ticaret Bakanlığı’na Daire Başkanı olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu atama sosyal medyada tepki çekerken İYİ Partili Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban "Bu nasıl bir güç! Bunu yapan her kimse heykeli Balıkesir Şehir Meydanı’na dikilmeli” ifadelerini kullanmıştı

TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ticaret Bakanlığı, atamanın tepki çekmesi sonrası açıklama yaptı. Açıklamada atamanın 8 ay önce gerçekleştiği belirtili. Bakanlık, açıklamada “İddiaya konu personelimizin toplamda 18 yıllık kamu hizmeti, yönetim ve insan kaynakları tecrübesi bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Bazı sosyal medya mecralarında konu edilen Bakanlığımızın bir daire başkanı atamasına ilişkin kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bundan 8 ay önce yapılmış ve Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında tamamen algı operasyonu amaçladığı apaçık olan söz konusu iddiaya konu personelimizin toplamda 18 yıllık kamu hizmeti, yönetim ve insan kaynakları tecrübesi bulunmaktadır.

Ayrıca ilgili, yüksek lisans mezunu olup söz konusu atama tamamen ilgili kanunlar ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılmıştır. Kanunlarımızda ve devlet personel rejiminde yer alan atamaya ilişkin tüm kriterleri sağlayacak hizmet yılı ve tecrübesi bulunmaktadır.

Çalışmalarımızda, sorumluluk ve yetki alanlarımızda aynı azim ve şevkle ülkemizin ve halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."