Balıkesir’de trafik kazası; 1 ölü 8 yaralı

Balıkesir’de sabah saat 8.45 sıralarında Kepsut ilçesi istikametinde hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BALMEK) eğitimcisi Vildan Hancı otomobilin hakimiyetini kaybederek, infaz koruma aracına çarptı.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre; Sürücülerin şiddetli bir çarpışmadan kaçınmak için yaptıkları manevra ile yoldaki gizli buzlanma sonucu iki araçta yol kenarı savrulurken, otomobil sürücüsü Vildan Hancı hayatına kaybetti. İnfaz koruma aracı şoförü ve 7 infaz koruma memuru yaralandı.

Olay yerine gelen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, “Buzlanma nedeni ile kontrolünü kaybederek ceza evi gardiyan servisi ile çarpışan araçta hayatını kaybeden BALMEK hocamız Vildan Hancı’ya Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabırlılar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.