Balıkesir’de trafik kazası; 1 ölü 8 yaralı

Kaynak: İHA
Balıkesir’de trafik kazası; 1 ölü 8 yaralı
Balıkesir’in Kepsut ilçesinde yoldaki buzlanma sonucu infaz koruma aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7’si infaz koruma memuru olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Balıkesir’de sabah saat 8.45 sıralarında Kepsut ilçesi istikametinde hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BALMEK) eğitimcisi Vildan Hancı otomobilin hakimiyetini kaybederek, infaz koruma aracına çarptı.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre; Sürücülerin şiddetli bir çarpışmadan kaçınmak için yaptıkları manevra ile yoldaki gizli buzlanma sonucu iki araçta yol kenarı savrulurken, otomobil sürücüsü Vildan Hancı hayatına kaybetti. İnfaz koruma aracı şoförü ve 7 infaz koruma memuru yaralandı.

Olay yerine gelen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, “Buzlanma nedeni ile kontrolünü kaybederek ceza evi gardiyan servisi ile çarpışan araçta hayatını kaybeden BALMEK hocamız Vildan Hancı’ya Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabırlılar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

aw126017-04.jpgaw126017-02.jpgaw126017-03.jpgaw126017-01.jpg

Son Haberler
Süper Lig'de şampiyonluğun şifresi Kurtlar Vadisi’nden çıktı. Erbatur Ergenekon o sahneyi yayınladı Spor
Süper Lig'de şampiyonluğun şifresi Kurtlar Vadisi’nden çıktı. Erbatur Ergenekon o sahneyi yayınladı
Menzil şeyhi müridine ‘Aşkım’ diye bağırdı Gündem
Menzil şeyhi müridine ‘Aşkım’ diye bağırdı
İsmail Saymaz beraat etti Gündem
İsmail Saymaz beraat etti
Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığı belirtileri neler? Keşfet
Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığı belirtileri neler?
Rusya üç kente birden saldırdı: 5 ölü 42 yaralı Dünya
Rusya üç kente birden saldırdı: 5 ölü 42 yaralı
Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı Ekonomi
Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı
Mehmet Ağar konuştu. Gaye Erkan’ın babası ile akraba olduğu iddia edilmişti Gündem
Mehmet Ağar konuştu. Gaye Erkan’ın babası ile akraba olduğu iddia edilmişti