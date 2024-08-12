Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı

Balıkesir Gönen’de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 ağır 5 kişi yaralandı.

Gönen ilçesi, Bandırma-Çanakkale Yolu, Tahirova Mevkii'nde H.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 10 AIP 156 ticari kamyonet kontrolden çıkarak refüje saplandı.

Araç, yaklaşık 3 metre yükseklikten tarlaya düşerek ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü H.A. ve araçta yolcu olarak bulunan M.K, R.A., H.K. ve İ.Y. yaralandı.

Olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahalede bulunduktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu aktarıldı.
Kazaya yönelik inceleme başlatıldı.

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