13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir’de tarlasına gitmek için traktörle ormanlık alandan geçen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 12:55
Takip Et

Balıkesir’de traktör devrildi: 1 ölü

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
+
Aa
-

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey'in kırsal Sağırlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarlasına gitmek için traktörle ormanlık alandan geçen 60 yaşındaki Hüseyin K., direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Kaza sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
2
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
3
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
5
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
6
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Borsa İstanbul'da yeni rekor
﻿Borsa İstanbul'da yeni rekor
﻿Borsa İstanbul'da yeni rekor
﻿Sahte para operasyonunda külçe altın ele geçirildi
﻿Sahte para operasyonunda külçe altın ele geçirildi
﻿Sahte para operasyonunda külçe altın ele geçirildi
﻿Doğum günü partisinin ardından ölü bulundu 
﻿Doğum günü partisinin ardından ölü bulundu 
﻿Doğum günü partisinin ardından ölü bulundu 
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.