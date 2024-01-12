Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüpheliye ait araca operasyon düzenledi.

Operasyonda 104 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olaya karışan 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve haklarında adli işleme başlatıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği vurgulandı.