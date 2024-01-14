Polisten kaçmaya çalışan torbacı kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Polisten kaçmaya çalışan torbacı kıskıvrak yakalandı
İstanbul Beyoğlu’nda polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. 8 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen şahsın valizinden 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu madde satan veya sevk eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 12.01.2024 tarihinde Bostan Mahallesi'nde polisi görüp kaçan kişi takibe alındı.

'Dur' ihtarlarına uymayan şüpheli şahıs, elindeki valizini bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli bir süre kaçtıktan sonra Irmak Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan V.T’nin 8 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelinin valizinde toplam 3 kilo 159 gram marihuana bulundu.

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Şüpheli V.T., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahsın kaçma ve yakalanma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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