Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde geçtiğimiz gün bir araca ve adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda; 168 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hapı, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin TL ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan M.K. (20, S.C. (20), S.T. (19), M.Ç. (28), M.Ö. (42) gözaltına alındı.