Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İHA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Balıkesir'de narkotik ekiplerinin 2 ilçede düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, ticareti yapan 5 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde geçtiğimiz gün bir araca ve adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda; 168 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hapı, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin TL ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan M.K. (20, S.C. (20), S.T. (19), M.Ç. (28), M.Ö. (42) gözaltına alındı.

aw200478-01.jpg

Son Haberler
Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü Gündem
Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi Gündem
Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi
Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı Dünya
Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı
AKP'li İpsala Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden eylem Gündem
AKP'li İpsala Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden eylem
Düzce'de panik. Kuzey Afrika ve Suriye'den geliyor Yerel Haberler
Düzce'de panik. Kuzey Afrika ve Suriye'den geliyor
AFAD görevlisi deprem tatbikatında yere düştü. Bu bir 'Güler misin ağlar mısın' haberidir Yaşam
AFAD görevlisi deprem tatbikatında yere düştü. Bu bir 'Güler misin ağlar mısın' haberidir
Bir il için toz aşınımı uyarısı Yerel Haberler
Bir il için toz aşınımı uyarısı