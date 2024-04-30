Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir’in Erdek ilçesinde, evinde esrar yetiştirdiği belirlenen bir şahıs, gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında, Atatürk Mahallesi, Çevreyolu Caddesi’nde bahçeli müstakil bir ikamette E.H. isimli bir şahsın esrar yetiştirdiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından, adrese düzenlenen operasyon sonucunda, evin bahçe kısmında gizlenmiş ve pet bardaklara ekilmiş 50 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. E.H. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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